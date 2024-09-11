Техно

Міноборони представило IT-систему DOT-Chain, яка має покращити тилове забезпечення ЗСУ
11 Вересня 2024 15:38
читать на русском →
міноборони, армія
Логотип IT-системи DOT-Chain / Міноборони

Державний оператор тилу презентував DOT-Chain – ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ.  

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Створення ефективної системи управління постачаннями для армії стало пріоритетом для нашої команди з перших днів після мого призначення міністром. І сьогодні ми це зробили”, – підкреслив міністр оборони Рустем Умєров.

Головне завдання DOT-Chain – зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим. Зокрема, це стане можливим завдяки спрощенню процесів, збільшенню проінформованості та посиленню підтримки військових і постачальників. 

“Якщо раніше термін поставки продуктів міг складати до двох місяців, то після запровадження DOT-Chain цей строк має скоротитися приблизно в чотири рази, – заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. – Цифровізація закупівельних процесів в обороні – це стратегічний крок у підвищенні ефективності поставок всього необхідного ЗСУ”.

Що змінила нова ІТ-система DOT-Chain? 

  1. Перевела в цифру паперові документи для оптимізації роботи військових. Це важливий крок до відмови від “паперової армії”. Замість 30 тис. паперів щотижня, які мали опрацьовувати військові, тепер потрібно зробити лише кілька кліків у системі. Це суттєво зменшує обсяг роботи начпродів.  
  2. Спростила процес оплати за товари. Він буде в чотири рази швидший, адже видаткові накладні одразу підвантажуються в систему, а ДОТ, маючи підписи від військової частини та постачальника, може одразу оплатити відвантаження. 
  3. Оптимізувала обмін даними. Відомості із системи використовує, зокрема, і Міністерство оборони. Це дозволяє коригувати потреби військових відповідно до даних, що агрегує DOT-Chain: кількість заявок, інформація про постачання та обсяги, які прийняли чи не прийняли на баланс військові частини. 
  4. Налаштувала взаємодію між сторонами, залученими до процесу забезпечення ЗСУ. У системі DOT-Chain за кожним запитом видно всі документи щодо закупівлі та постачання. Фактично ДОТ стає третьою стороною, яка опікується й начпродами, і постачальниками та може швидко реагувати на зміну запитів від військових частин.

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Вересня 2024 15:16

Гарріс – Трамп: про що дебатували кандидати в президенти США
11 Вересня 2024 16:49

Західні партнери змушують Україну задуматися про план “Б”, – WSJ
11 Вересня 2024 14:15

Поліція затримала колишню заступницю голови Волинської ОВА, яка підозрюється в організації схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон
11 Вересня 2024 13:24

У російській Мурманській області заявили про атаку дронів, два аеропорти закриті 
11 Вересня 2024 12:15

Привласнили дронів на 6 мільйонів: поліція затримала працівників пошти у Тернополі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки