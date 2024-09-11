Міноборони представило IT-систему DOT-Chain, яка має покращити тилове забезпечення ЗСУ

Державний оператор тилу презентував DOT-Chain – ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Створення ефективної системи управління постачаннями для армії стало пріоритетом для нашої команди з перших днів після мого призначення міністром. І сьогодні ми це зробили”, – підкреслив міністр оборони Рустем Умєров.

Головне завдання DOT-Chain – зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим. Зокрема, це стане можливим завдяки спрощенню процесів, збільшенню проінформованості та посиленню підтримки військових і постачальників.

“Якщо раніше термін поставки продуктів міг складати до двох місяців, то після запровадження DOT-Chain цей строк має скоротитися приблизно в чотири рази, – заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. – Цифровізація закупівельних процесів в обороні – це стратегічний крок у підвищенні ефективності поставок всього необхідного ЗСУ”.

Що змінила нова ІТ-система DOT-Chain?