Міноборони представило IT-систему DOT-Chain, яка має покращити тилове забезпечення ЗСУ

Державний оператор тилу презентував DOT-Chain – ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“Створення ефективної системи управління постачаннями для армії стало пріоритетом для нашої команди з перших днів після мого призначення міністром. І сьогодні ми це зробили”, – підкреслив міністр оборони Рустем Умєров.
Головне завдання DOT-Chain – зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим. Зокрема, це стане можливим завдяки спрощенню процесів, збільшенню проінформованості та посиленню підтримки військових і постачальників.
“Якщо раніше термін поставки продуктів міг складати до двох місяців, то після запровадження DOT-Chain цей строк має скоротитися приблизно в чотири рази, – заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. – Цифровізація закупівельних процесів в обороні – це стратегічний крок у підвищенні ефективності поставок всього необхідного ЗСУ”.
Що змінила нова ІТ-система DOT-Chain?
- Перевела в цифру паперові документи для оптимізації роботи військових. Це важливий крок до відмови від “паперової армії”. Замість 30 тис. паперів щотижня, які мали опрацьовувати військові, тепер потрібно зробити лише кілька кліків у системі. Це суттєво зменшує обсяг роботи начпродів.
- Спростила процес оплати за товари. Він буде в чотири рази швидший, адже видаткові накладні одразу підвантажуються в систему, а ДОТ, маючи підписи від військової частини та постачальника, може одразу оплатити відвантаження.
- Оптимізувала обмін даними. Відомості із системи використовує, зокрема, і Міністерство оборони. Це дозволяє коригувати потреби військових відповідно до даних, що агрегує DOT-Chain: кількість заявок, інформація про постачання та обсяги, які прийняли чи не прийняли на баланс військові частини.
- Налаштувала взаємодію між сторонами, залученими до процесу забезпечення ЗСУ. У системі DOT-Chain за кожним запитом видно всі документи щодо закупівлі та постачання. Фактично ДОТ стає третьою стороною, яка опікується й начпродами, і постачальниками та може швидко реагувати на зміну запитів від військових частин.