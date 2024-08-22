Суспільство

Міноборони працює над додатком Ветеран+
22 Серпня 2024 19:24
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Міністерство оборони працює над створенням мобільного застосунку “Ветеран+”. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що повернення військових у мирне життя після бойових дій — непростий процес.

“Розуміємо, що повернення в мирне життя після бойових дій — це непростий процес, саме тому Міністерство створило управління психологічної підтримки, яке займається реінтеграцією в мирне життя. Наразі ми запускаємо два важливих інфраструктурних проєкти. Перший — це реконструкція військових госпіталів. Наша мета — реконструювати госпіталі в 12 містах протягом двох найближчих років”, — сказав Умеров.

За його словами, перша черга реконструювання військових госпіталів буде у Дніпрі, Одесі, Харкові, Києві та Вінниці, а друга – у Житомирі, Луцьку, Львові, Полтаві, Рівному, Хмельницькому та Хмільнику. Також планується покращення української військової медицини завдяки західним партнерам.

“Другий важливий проєкт – безбар’єрність. Він буде реалізований разом з громадами. Ми хочемо, щоб кожне місто, незалежно від його розміру, стало безбар’єрним. Наша мета – створити рівні можливості для всіх без фізичних, соціальних та інформаційних бар’єрів, що дозволить ветеранам комфортно інтегруватися у цивільне життя. Найближчим часом ми представимо цей масштабний та амбітний проєкт і почнемо його реалізацію”, – додав міністр оборони.

Він зазначив, що наступний крок Міноборони з іншими міністерствами полягає у роботі над застосунком “Ветеран+”.

“Сервіс по наданню послуг державою ветеранам. Він вже в роботі, і ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід. Ми хочемо створити програми реабілітацій та підтримки військових, які присутні в країнах G7, G20. Наші міжнародні партнери готові підтримати нас у цьому”, – наголосив Умєров.


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