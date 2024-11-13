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Міноборони перевірять заклади, які здійснюють ВЛК
13 Листопада 2024 21:09
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міноборони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністерство оборони планує запровадити перевірки установ, які здійснюють військово-лікарські комісії. 

Про це в телеефірі повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

“Міністерство оборони має намір ініціювати можливість перевірок і інспекцій закладів, що проводять ВЛК”, — зазначив він. 

За словами Лазуткіна, ці перевірки мають на меті забезпечити дотримання правил мобілізації та медичних стандартів, а також запобігти можливим порушенням. 

Речник додав, що відповідальність за порушення, що виникають у процесі мобілізації, залежить від етапу, на якому вони відбулися. 

“Якщо порушення сталися на етапі медичного огляду, відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та НСЗУ в межах укладених договорів. Якщо ж ВЛК неправильно винесло висновок, відповідальність покладається на саму комісію, і реагування має здійснювати Міністерство оборони”, — пояснив Лазуткін.


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