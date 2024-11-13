Міноборони перевірять заклади, які здійснюють ВЛК

Міністерство оборони планує запровадити перевірки установ, які здійснюють військово-лікарські комісії.

Про це в телеефірі повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

“Міністерство оборони має намір ініціювати можливість перевірок і інспекцій закладів, що проводять ВЛК”, — зазначив він.

За словами Лазуткіна, ці перевірки мають на меті забезпечити дотримання правил мобілізації та медичних стандартів, а також запобігти можливим порушенням.

Речник додав, що відповідальність за порушення, що виникають у процесі мобілізації, залежить від етапу, на якому вони відбулися.

“Якщо порушення сталися на етапі медичного огляду, відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та НСЗУ в межах укладених договорів. Якщо ж ВЛК неправильно винесло висновок, відповідальність покладається на саму комісію, і реагування має здійснювати Міністерство оборони”, — пояснив Лазуткін.