Міноборони оновило правила виплат допомоги сім’ям загиблих військових

Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Про це повідомили в Міноборони .