Міноборони оновило правила виплат допомоги сім’ям загиблих військових

Міністерство оборони України затвердило новий порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців. Родини отримуватимуть 3 млн грн одразу, а решту 12 млн грн — поетапно протягом 80 місяців.
Про це повідомили в Міноборони.
Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.
Згідно зі змінами до відповідних наказів:
- загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн грн;
- виплата 1/5 частини від цієї суми (3 млн грн) здійснюватиметься негайно;
- виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам.
Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги стосуються всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.