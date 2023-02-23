Міноборони назвало “10 основних перемог за рік війни”

Міністерство оборони України опублікувало список із 10 найзначніших досягнень ЗСУ та пересічних жителів країни за рік військових дій, що пройшов із повномасштабного вторгнення російської армії 24 лютого минулого року.

За версією оборонного відомства, до переліку основних перемог входять, зокрема, такі досягнення:

успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова (лютий-квітень 2022 р.);

масовий опір мирних українців російським військовим на тимчасово окупованих Москвою територіях;

відступ підрозділів російських військ із Київської, Чернігівської та Сумської областей (березень-квітень 2022 р.);

затоплення флагмана російського чорноморського флоту, ракетного крейсера “Москва” (квітень 2022 р.);

визволення острова Зміїний (червень 2022 р.);

порушення системи постачання російських військ на півдні та сході країни (червень та серпень 2022 р.);

часткове звільнення окупованих територій Харківської області (вересень-жовтень 2022 р.);

визволення окупованого Херсона (вересень-жовтень 2022 р.);

успішна оборона населених пунктів та енергетичної інфраструктури України системою ППО (жовтень 2022 – лютий 2023 р.);

стримування російського наступу на сході України (грудень 2022 – лютий 2023 р.).

“Стримування триває і по сьогоднішній день. Країна пам’ятає про велику ціну, яку український народ сплачує за свободу. Ми дякуємо усім, хто нині тримає стрій і продовжує захищати нашу Батьківщину. Дякуємо усім хоробрий українцям, які тримають свій фронт”, – зазначили в міноборони.