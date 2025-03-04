Міноборони допустило до використання нові дрони-камікадзе NORD

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

“Безпілотники NORD – компактні й маневрові. Дрони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та “пташки” в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби”, – йдеться у повідомленні.

Літальні апарати мають карбонові рами у декількох типорозмірах. “Пташки” NORD із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину.