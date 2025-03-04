Техно

Міноборони допустило до використання нові дрони-камікадзе NORD
4 Березня 2025 14:05
читать на русском →
Дрон-камікадзе NORD / Фото: Міністерство оборони України
Дрон-камікадзе NORD / Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

“Безпілотники NORD – компактні й маневрові. Дрони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та “пташки” в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби”, – йдеться у повідомленні.

Літальні апарати мають карбонові рами у декількох типорозмірах. “Пташки” NORD із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Березня 2025 11:49

Фон дер Ляєн представила план переозброєння ЄС і підтримки України
4 Березня 2025 14:17

У Генштабі підтвердили ураження об’єктів у Ростовській та Самарській областях РФ
4 Березня 2025 13:06

СБУ оголосила підозру російському пропагандисту Охлобистіну
4 Березня 2025 12:20

Окупанти обстріляли Херсонщину: загинув поліцейський, шестеро поранених
4 Березня 2025 11:09

Шахрайський кол-центр ошукав підприємців на 7,5 млн гривень
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки