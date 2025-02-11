Міноборони допустило до експлуатації у війська польову кухню “Марічка”

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ нову польову кухню “Марічка”.

Як повідомили у пресслужбі міноборони, кухня розроблена українським підприємством і замінить застарілі радянські зразки. Виробник врахував побажання військових та адаптував конструкцію з урахуванням досвіду армій НАТО.

Основні характеристики “Марічки”:

розрахована на підрозділи до 250 осіб;

готує вдвічі більше їжі порівняно з радянськими аналогами;

має дві духові шафи об’ємом по 55 літрів;

працює на дизельному або твердому паливі;

оптимізована система нагріву дозволяє швидше готувати та економити паливо;

вбудоване накриття-парасоля, яка спрощує розгортання.

Кухня змонтована на одновісному причепі вантажівки та призначена для швидкого розгортання у польових умовах.