Суспільство

Міноборони допустило до експлуатації у війська польову кухню “Марічка”
11 Лютого 2025 16:19
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Міністерство оборони України допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ нову польову кухню “Марічка”.

Як повідомили у пресслужбі міноборони, кухня розроблена українським підприємством і замінить застарілі радянські зразки. Виробник врахував побажання військових та адаптував конструкцію з урахуванням досвіду армій НАТО.

Основні характеристики “Марічки”:

  • розрахована на підрозділи до 250 осіб;
  • готує вдвічі більше їжі порівняно з радянськими аналогами;
  • має дві духові шафи об’ємом по 55 літрів;
  • працює на дизельному або твердому паливі;
  • оптимізована система нагріву дозволяє швидше готувати та економити паливо;
  • вбудоване накриття-парасоля, яка спрощує розгортання.

Кухня змонтована на одновісному причепі вантажівки та призначена для швидкого розгортання у польових умовах.

Мольова кухня “Марічка” / Коллаж міноборони

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