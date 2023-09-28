Політика

У Міноборони Білорусі знову побачили польські вертольоти на своїй території

28 Вересня 2023 21:00
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білорусь, польща

Міністерство оборони Білорусі стверджує, що польський гелікоптер вдень 28 вересня кілька разів порушив повітряний простір Білорусі.

“Сьогодні о 15:02 засобами радіолокаційного виявлення зафіксовано наближення повітряного судна Польщі до білоруського кордону. Близько 15:20 повітряне судно перетнуло кордон Республіки Білорусь, заглибившись на дальність до півтора кілометра”, – повідомили в Міноборони. Там додали, що о 16:22 гелікоптер повторно порушив державний кордон, заглибившись на 300 метрів.

Прес-секретар Оперативного командування збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що Варшава спростовує інформацію Мінська. “Жодного порушення простору з нашого боку не було. Ми маємо підтвердження наших радіолокаційних систем”, — заявив він.


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