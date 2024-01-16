Суспільство

Міністра оборони США виписали з лікарні: поки працюватиме з дому

16 Січня 2024 08:09
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сша, лікарня, міноборони

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що поки працює дистанційно з дому через свій стан здоров’я і прагне якнайшвидше повернутися до роботи у звичайному режимі.

Як повідомляє “Європейська правда”, коротку заяву він опублікував у Twitter, її розмістила також пресслужба відомства.

“Я вдячний за чудову допомогу, яку мені надали у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда і хочу подякувати чудовим лікарям і персоналу догляду за їхній професіоналізм і чудову підтримку. Вдячний також за усі добрі побажання швидкого одужання. 

Доки я продовжую відновлюватись і виконую свої обов’язки з дому, я дуже хочу повністю відновитися і якнайшвидше повернутися у Пентагон”, – заявив Остін.

Нагадаємо, у понеділок главу Пентагону виписали з лікарні після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати. Подальші прогнози для нього позитивні. У відомстві повідомили, що лікарі рекомендували Остіну перший час працювати віддалено.


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