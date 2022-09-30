Політика

Міністр оборони Великобританії таємно відвідав Київ

30 Вересня 2022 10:07
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Резніков, воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес таємно відвідав Київ цього тижня з візитом, головною метою якого було обговорення збільшення військової допомоги Україні.

Про це сам Воллес повідомив у Twitter.

«Був радий відвідати свого хорошого друга Олексія Резнікова цього тижня в Києві, щоб обговорити збільшення військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби з російською агресією зростає і продовжуватиметься і в 2023 році, і надалі», – зазначив Воллес.


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