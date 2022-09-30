Міністр оборони Великобританії таємно відвідав Київ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес таємно відвідав Київ цього тижня з візитом, головною метою якого було обговорення збільшення військової допомоги Україні.

Про це сам Воллес повідомив у Twitter.

«Був радий відвідати свого хорошого друга Олексія Резнікова цього тижня в Києві, щоб обговорити збільшення військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби з російською агресією зростає і продовжуватиметься і в 2023 році, і надалі», – зазначив Воллес.

Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! 🇺🇦 🇬🇧 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 29, 2022