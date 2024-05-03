Міністр оборони Туреччини заявив, що його країна нікому не передаватиме C-400 

Туреччина не планує передавати систему ППО C-400 жодній з країн.

Про це міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер сказав в інтерв’ю на телеканалі CNN Türk.

«Не може бути й мови про те, що ми можемо передати нашу систему С-400 до будь-якої країни», – сказав Гюлер.

Міністр висловив сподівання, що для захисту повітряного простору Туреччини незабаром буде реалізовано проєкт Hava Soj з виробництва літаків спеціального призначення для радіоелектронної боротьби.

«Наша діяльність продовжується. Tusaş і Aselsan ведуть інтенсивну діяльність. Сподіваюся, чотири літаки будуть готові», – сказав міністр щодо проєкту Hava Soj.