Політика

Міністр оборони Туреччини заявив, що його країна нікому не передаватиме C-400 

3 Травня 2024 08:34
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Прапор Туреччини / Getty Images

Туреччина не планує передавати систему ППО C-400 жодній з країн.

Про це міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер сказав в інтерв’ю на телеканалі CNN Türk.

«Не може бути й мови про те, що ми можемо передати нашу систему С-400 до будь-якої країни», – сказав Гюлер.

Міністр висловив сподівання, що для захисту повітряного простору Туреччини незабаром буде реалізовано проєкт Hava Soj з виробництва літаків спеціального призначення для радіоелектронної боротьби.

«Наша діяльність продовжується. Tusaş і Aselsan ведуть інтенсивну діяльність. Сподіваюся, чотири літаки будуть готові», – сказав міністр щодо проєкту Hava Soj.


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