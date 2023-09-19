Міністр оборони США зустрінеться з Зеленським 21 вересня

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що очікує на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 21 вересня.

Про це глава Пентагону повідомив за підсумками засідання у форматі “Рамштайн”, яке відбулося 19 вересня.

“Я чекаю зустрічі з президентом Зеленським у четвер”, — сказав Остін.

Водночас міністр оборони зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну.

“Як я вже говорив раніше, я цілком сподіваюся, що ми й надалі будемо користуватися двопартійною підтримкою Конгресу, але ми не сприймаємо нічого як належне. Але я продовжую наголошувати всім у всьому світі: Україна має значення”, — продовжив глава Пентагону.

За словам Остіна, це “важливо не лише для України, це важливо для світу — стосується міжнародного порядку, заснованого на правилах”.

“Отже, знову ж таки, ми не сприймаємо нічого як належне з точки зору підтримки. Але ми продовжуватимемо наголошувати, що це життєво важливо, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну до кінця”, — підкреслив міністр оборони.

Глава Пентагону також додав, що “хоче віддати належне українським силам, які продовжують досягати стабільного прогресу в дуже важкій боротьбі”.

“Хочу підкреслити прихильність контактної групи до них”, — підсумував Остін.