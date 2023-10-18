Міністр оборони РФ заявив про наміри НАТО здійснити ядерний удар по території країни-агресора

Міністр оборони держави-агресорки вбачає загрозу для РФ у військових навчаннях, які проводить Північноатлантичний Альянс.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що країни НАТО готуються до ядерного удару по території Росії під час військових навчань “на східному фланзі Альянсу”.

Таку заяву очільник військового відомства держави-агресорки зробив на засіданні колегії міністерств оборони Росії та Білорусі, передає The Moscow Times.

За словами, Шойгу війська НАТО регулярно проводять великі навчання, які базуються на “сценаріях військового конфлікту” з Росією та Білоруссю. Зокрема, стверджує він, на цих навчаннях відпрацьовують “застосування ядерної зброї за допомогою авіації США та ядерних сил НАТО “.

Міністр оборони РФ також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість військ НАТО у Східній Європі та країнах Балтії зросла у 2,5 рази та перевищила 30 тисяч осіб. Це, на його думку, становить загрозу для Росії.

Шойгу заявив, що російська армія у відповідь зміцнює свої західні рубежі і “вживає відповідних заходів”, і запевнив присутніх, що регіональне угрупування військ та система ППО діють ефективно.