Міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України оголосив про новий пакет військової допомоги.

“Для мене честь оголосити про новий пакет допомоги під час мого візиту сюди. І до цього пакета, звісно ж, включено ще чотири системи IRIS-T SLM. Включено артилерійські боєприпаси 155 мм, а також протитанкові міни”, – сказав він на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Києві.

За словами Пісторіуса, пакет загальною вартістю в 1,3 млрд євро.

“Це означає і акцентує, що ми з Україною стійко і надійно, ми підтримуємо Україну”, – зазначив міністр.