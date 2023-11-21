Політика

Міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги

21 Листопада 2023 15:30
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зброя, німеччина

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України оголосив про новий пакет військової допомоги.

“Для мене честь оголосити про новий пакет допомоги під час мого візиту сюди. І до цього пакета, звісно ж, включено ще чотири системи IRIS-T SLM. Включено артилерійські боєприпаси 155 мм, а також протитанкові міни”, – сказав він на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Києві.

За словами Пісторіуса, пакет загальною вартістю в 1,3 млрд євро.

“Це означає і акцентує, що ми з Україною стійко і надійно, ми підтримуємо Україну”, – зазначив міністр.


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