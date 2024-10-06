Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків з неанонсованим візитом

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час неанонсованого візиту до України відвідав Харків.
«У Харкові (40 км від російського кордону) я був свідком наслідків потужних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти відвідують школу в укриттях. Україна може захиститися, лише тримаючи Росію на більшій відстані», – написав він у соцмережі Х.
In Kharkiv (40 km van de Russische grens) zag ik de gevolgen van de zware Russische bombardementen.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 6, 2024
Verwoeste appartementen. Tekorten aan elektriciteit. Kinderen naar school in bunkers.
Oekraïne kan zich hiertegen alleen verdedigen door Rusland op grotere afstand te houden. pic.twitter.com/N70T8AZQyI
Нагадаємо, свій перший на посаді закордонний візит Брекельманс здійснив також в Україну, за лічені дні після призначення нового уряду Нідерландів – тоді вони з новим очільником МЗС відвідали Одесу.