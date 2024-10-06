Політика

Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків з неанонсованим візитом
6 Жовтня 2024 18:44
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допомога, Нідерланди, харків
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс прибув в Україну з неанонсованим візитом та відвідав Харків / Фото Ruben Brekelmans @DefensieMin

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час неанонсованого візиту до України відвідав Харків.

«У Харкові (40 км від російського кордону) я був свідком наслідків потужних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти відвідують школу в укриттях. Україна може захиститися, лише тримаючи Росію на більшій відстані», – написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, свій перший на посаді закордонний візит Брекельманс здійснив також в Україну, за лічені дні після призначення нового уряду Нідерландів – тоді вони з новим очільником МЗС відвідали Одесу.


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