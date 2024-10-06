Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків з неанонсованим візитом

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час неанонсованого візиту до України відвідав Харків.

«У Харкові (40 км від російського кордону) я був свідком наслідків потужних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти відвідують школу в укриттях. Україна може захиститися, лише тримаючи Росію на більшій відстані», – написав він у соцмережі Х.

In Kharkiv (40 km van de Russische grens) zag ik de gevolgen van de zware Russische bombardementen.



Verwoeste appartementen. Tekorten aan elektriciteit. Kinderen naar school in bunkers.



Oekraïne kan zich hiertegen alleen verdedigen door Rusland op grotere afstand te houden. pic.twitter.com/N70T8AZQyI — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 6, 2024

Нагадаємо, свій перший на посаді закордонний візит Брекельманс здійснив також в Україну, за лічені дні після призначення нового уряду Нідерландів – тоді вони з новим очільником МЗС відвідали Одесу.