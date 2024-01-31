Міністр оборони Китаю заявив про підтримку Росії щодо “українського питання”

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь на переговорах із главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу заявив про “підтримку Росії щодо українського питання”.

За його словами, США та західні країни “ізолюють Росію”.

“Ми все це розуміємо і дбаємо про російський добробут. Рішуче підтримуємо стабільність, надали вам підтримку щодо українського питання”, – сказав Дун Цзюнь.

Він зазначив, що оборонне співробітництво Китаю та Європейського Союзу “отримало удар”.

“Попри те що США та Європа продовжують тиснути на китайську сторону. Але ми не через це відмовлятимемося від встановленої політики. Вони не завадять нормальному китайсько-російському співробітництву”, – заявив китайський міністр.