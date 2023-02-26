Новини

Міністр оборони Естонії прибув до Києва та передав пакет допомоги

26 Лютого 2023 20:59
3
читать на русском →
естонія, Резніков

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув з візитом до Києва у неділю та передав Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

“Це вже не перший візит нашого великого друга до Києва. І я знов і знов хочу відзначити сміливість пана міністра. Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть – загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП!”, – написав Резніков.

“Постійна підтримка в рамках “Рамштайну”, гаубиці 155 мм, ініціатива “1 мільйон снарядів 155 мм для України”, польові шпиталі і лікування наших воїнів — це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія. Я в захваті від народу Естонії і їх підтримки”, – додав міністр.

Естонський портал ERR повідомив, що Певкур у Києві оголосив про черговий пакет військової допомоги Естонії, який цього разу складається зі зброї та обладнання для Сил спеціальних операцій.

Пакет, переданий Україні в неділю, включає штурмові гвинтівки, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізори, генератори і зарядні пристрої, а також одяг.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Лютого 2023 15:16
208

У РНБО розповіли, чому українців не попередили про повномасштабну війну
26 Лютого 2023 16:42
149

Через вибухи на “Мачулищах” пошкоджений військово-транспортний літак Росії
26 Лютого 2023 16:15
44

У Харкові через обстріли російських окупантів зруйновано понад 5 000 будинків
26 Лютого 2023 13:13
96

Довідки мають “ходити” за військовими: в Україні планують діджиталізувати ВЛК
26 Лютого 2023 12:14
161

В ISW пояснили, з якою метою Кремль і Пекін використовують Лукашенка
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
усі думки