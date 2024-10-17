Політика

Міністр МЗС Норвегії привітав План перемоги Зеленського 
17 Жовтня 2024 16:12
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мзс, нато, норвегія, україна
Еспен Барт Ейде / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде привітав План перемоги Президента України Володимира Зеленського, пообіцявши підтримку.

Про це Ейде сказав на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

«Ми вітаємо План перемоги. Ми вважаємо, що це дуже добре, що Президент Зеленський зараз представив його вашому парламенту і що він зараз у ЄС і також спілкувався з ключовими гравцями. Ми отримали гарне пояснення Плану перемоги в Одесі разом з моїми скандинавськими та балтійськими колегами, і я думаю, що це дуже добре», – сказав він.

Також, очільник МЗС Норвегії наголосив, що між Україною і НАТО має бути змістовна розмова щодо форми її членства в Альянсі. «Поки Україна сама цього прагне, ми раді бачити її в НАТО», – заявив Ейде.


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