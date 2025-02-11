Політика

Міністр фінансів США їде в Україну домовлятись про рідкоземельні метали, – Bloomberg 
11 Лютого 2025 18:37
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Ілюстративне фото / Суспільне
Ілюстративне фото / Суспільне

Цього тижня в Україну приїде міністр фінансів США Скотт Бессент для початкових переговорів щодо доступу США до українських рідкісноземельних мінералів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Бессент може стати першим членом кабінету Дональда Трампа, який відвідає Україну.

Президент США також заявляв, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував приїзд “важливих людей” з команди Трампа.


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