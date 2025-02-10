Політика

Цього тижня очікується приїзд в Україну “серйозних людей” із команди Трампа, – Зеленський
10 Лютого 2025 19:26
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Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня в Україну прибудуть представники команди Дональда Трампа. Про це він повідомив під час брифінгу з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, передає УНІАН.

«Цього тижня в Україні будуть деякі серйозні люди з команди президента Трампа, ще до Мюнхенської конференції», – зазначив Зеленський.

Також він підтвердив, що під час Мюнхенської безпекової конференції зустрінеться з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом та іншими представниками американської адміністрації. Після цього він продовжить роботу з американськими партнерами вже в Україні.

За словами Зеленського, його команда та команда Трампа працюють над організацією зустрічі двох лідерів, проте її дата залежатиме від можливостей обох сторін.


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