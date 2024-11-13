Міністр енергетики назвав брехнею інформацію про повернення відключень світла 

Відключення електроенергії не повернулися, а обмеження для промисловості є тимчасовими через позапланові ситуації на об’єктах генерації.

Про це “Новинам.Live” повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Жодних повернень до відключень не було. Це лише тимчасова ситуація. Відновлені об’єкти генерації можуть виходити з ладу, що й сталося. Проте всі поломки будуть усунуті, і ситуація стабілізується”, – пояснив міністр.

Галущенко також зазначив, що імпорт електроенергії в Україну суттєво знизився: “Зараз він практично відсутній і становить близько 100 МВт”.

Міністр додав, що міністерство розробило механізм для бізнесу, за яким компанії можуть імпортувати 80% електроенергії, а решта 20% забезпечує Україна, щоб уникнути відключень. Проте цей механізм поки не використовується бізнесом.

“Ніякої драматичної ситуації в системі не сталося, а заяви про повернення відключень – неправдиві. Закликаю довіряти тільки офіційним джерелам”, – підкреслив Галущенко.