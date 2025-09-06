“Міністерство війни”: Трамп повернув Міністерству оборони США стару назву

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на «Міністерство війни». Таку назву відомство мало до 1949 року, коли після Другої світової війни Конгрес вирішив підкреслити його роль у запобіганні конфліктам, повідомляє Reuters.

Під час церемонії у Білому домі Трамп заявив, що це рішення має символічний характер: «Це дуже важлива зміна, адже це питання ставлення. Йдеться про перемогу». Він також висловив сумнів у необхідності затвердження Конгресом, хоча республіканці мають там лише незначну більшість.

Реклама

Реклама

Одразу після підписання указу у Пентагоні замінили вивіски, а міністр оборони Піт Гегсет отримав новий титул — «міністр війни». Сам Гегсет, який давно виступав за повернення історичної назви, підтримав рішення: «Ми будемо йти в наступ, а не лише оборонятися. Максимальна летальність, а не обмежена легальність».

Ініціативу вже підтримали кілька республіканських конгресменів, які внесли законопроєкт про закріплення нової назви.

Попередні спроби змінити символіку Пентагону були коштовними. Зокрема, перейменування дев’яти баз, які раніше носили імена діячів Конфедерації, коштувало армії 39 мільйонів доларів. Тепер витрати очікують і через нове перейменування, адже доведеться оновлювати документацію та вивіски на військових об’єктах у США та за кордоном.

Критики вважають, що повернення до історичної назви є зайвою та дорогою політичною акцією. Однак прихильники Трампа наголошують, що це рішення має підкреслити «воїнську етику» та змінити підхід до ролі армії.