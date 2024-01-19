Суспільство

Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов’язаного

19 Січня 2024 14:12
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міноборони

Міноборони планує запуск електронного кабінету військовозобов’язаного у другому кварталі 2024 року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі національного телемарафону, цитує “АрміяInform

“Ми плануємо на початку другого кварталу запустити таку можливість, як тільки закон набуде чинності. Це достатньо короткий термін, для подібних інструментів можна сказати миттєвий”.

За словами заступниці міністра, в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації і далі ці дані уже будуть використовувати ТЦК.

Чорногоренко також пояснила, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт №10062 про цифровізацію армії удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників в системі “Оберіг”.

Вона наголосила, що це дозволить наповнювати “Оберіг” за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій. “Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів”, — заявила вона.

Також заступниця міністра зазначила, що реєстр військовозобов’язаних не буде розміщуватися в хмарних сховищах країн-членів НАТО.

“Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде знаходиться на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації”.


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