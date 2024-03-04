Економіка

Мінфін пропонує запровадити акциз на газовану воду

4 Березня 2024 13:21
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бюджет
Ілюстративне фото / Getty Images

Для збільшення доходів держбюджету України на 44,2 млрд грн Мінфін пропонує підвищити військовий збір, а також запровадити акциз на газовану воду.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Інтерфакс-Україна.

У відомстві зазначили, що зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб – платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться покупців банківських металів і легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, продавців нерухомості, роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння, а також операторів стільникового зв’язку, що надають будь-які послуги мобільного зв’язку.

“Пропозиції також передбачають приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС, запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин, і розширення переліку підакцизних товарів через оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі”, – поінформували у Мінфіні.

Очікується, що до кінця першого кварталу 2024 року відповідні законопроєкти буде подано на розгляд Кабінету Міністрів і парламенту.


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