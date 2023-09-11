Економіка

Мінфін повідомив про підвищення курсу долара у 2024 році

11 Вересня 2023 13:08
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долар

Міністерство фінансів і представники бізнесу очікують на ослаблення курсу у 2024 році.

Про це йшлося під час заходу, організованого Європейською бізнес асоціацією “EBA Global Outlook: Нова економіка України”.

Так, згідно з озвученими прогнозами, гривня перетне позначку 41 грн за долар.

Зокрема, в уряді передбачають на 2024 рік курс 41,4 грн за долар. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

“Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1”, – сказав він.

Марченко уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.

Це приблизно відповідає очікуванням бізнесу. Як зазначають в Європейській бізнес асоціації курс гривні в наступному році сягне 41 грн за долар.


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