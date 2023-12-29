Міненерго повідомило про відключення світла після ракетних ударів

Після масованого російського обстрілу є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.

Про це повідомили в Міненерго зранку 29 грудня.

Київська область

Внаслідок падіння уламків пошкоджені повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлені 843 абоненти.

Також у регіоні невідомі перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо, відключений від газопостачання 341 споживач.

Дніпропетровська область

Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

Одеська область

У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

Харківська область

Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

Через несправність димоходу стався вихід чадного газу в будинку в Ізюмському районі. У двох мешканців підозра на отруєння чадним газом, одного з них госпіталізували до лікарні.

Донецька область

Через бойові дії знеструмлені 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключено 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти — близько 126 тисяч точок обліку.

Запорізька область

У результаті бойових дій без електроенергії залишаються 63 населених пункти – 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).

Херсонська область

В обласному центрі підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів – майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.

Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Застосування планових відключень побутових споживачів на передбачається.