Міненерго підтвердило російські удари по НПЗ і ГТС на Полтавщині

Росія здійснила масовану атаку на енергетичні об’єкти Полтавської області. Для удару окупанти застосували крилаті ракети та ударні безпілотники.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, внаслідок атаки на об’єктах енергетичної інфраструктури виникли масштабні пожежі.

У міністерстві нагадали, що останні удари по нафтопереробній інфраструктурі на Полтавщині відбулися 15 та 21 червня.

Крім того, кілька десятків дронів атакували виробничий об’єкт газотранспортної системи України.

“Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків”, – йдеться у повідомленні.

Міненерго закликало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію та надати додаткову підтримку для захисту українських об’єктів критичної інфраструктури.