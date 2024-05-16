Мінекономіки скасувало наказ про бронювання працівників Glovo, Visa і Favbet

Міністерство економіки скасувала наказ про бронювання військовозобовʼязаних працівників компаній Glovo, Visa та Favbet Tech.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

“З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу”, – заявила вона.

Напередодні з’явилася інформація, що Мінекономіки забронювало від мобілізації працівників компаній Glovo, Visa та Favbet та деяких інших технологічних компаній строком на шість місяців. Відповідний наказ опублікував народний депутат та член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.