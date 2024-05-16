Економіка

Мінекономіки скасувало наказ про бронювання працівників Glovo, Visa і Favbet

16 Травня 2024 15:14
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мобілізація
Міністерка економіки України Юлія Свириденко / Фото: Мінекономіки

Міністерство економіки скасувала наказ про бронювання військовозобовʼязаних працівників компаній Glovo, Visa та Favbet Tech.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

“З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу”, – заявила вона.

Напередодні з’явилася інформація, що Мінекономіки забронювало від мобілізації працівників компаній Glovo, Visa та Favbet та деяких інших технологічних компаній строком на шість місяців. Відповідний наказ опублікував народний депутат та член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.


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