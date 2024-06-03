Мінцифри просить Apple та Google видалити додатки нелегальних онлайн-казино

Міністерство цифрової трансформації звернулось до Apple та Google з проханням видалити застосунки нелегальних казино з магазинів додатків.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши відповідь на свій запит щодо того, як виконується вимога рішення РНБО.

“Памʼятаєте, був по ігорці пункт у рішенні РНБО, що Мінцифри має провести перемовини з Apple та Google щодо вилучення застосунків нелегальних казино з українських магазинів додатків. Тут Мінцифри молодці, зі свого боку все зробили. Чекаємо реакції платформ”, — зазначив нардеп.

За його даними, на App Store таких додатків 35 штук, на Play Market — 24.