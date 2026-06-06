Мільярди гривень щороку: в Україні запускають масштабну програму фінансування культурних проєктів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск першої повноформатної державної програми підтримки української культури «Тисячовесна».

За словами глави держави, у межах програми щороку гарантовано спрямовуватимуться мільярди гривень на створення культурного продукту. Підтримка охопить сім напрямів, серед яких виробництво фільмів, серіалів та анімації, музика, перформативне й візуальне мистецтво, а також створення контенту для соціальних мереж.

Зеленський зазначив, що наразі на участь у програмі вже подано 1151 заявку, а їхній розгляд триває. Остаточні результати відбору планують представити 12 червня.

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За його словами, заявки надійшли з усіх регіонів України, а близько 17% проєктів є дебютними.

Президент наголосив, що цей рік є стартовим для програми, а в майбутньому обсяги підтримки української культури щороку збільшуватимуться.

«Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили», – зазначив Зеленський.

Він також подякував учасникам програми за активність і підкреслив, що навіть під час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає, а український голос продовжує звучати через творчість.