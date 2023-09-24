Політика

Міллер наперед знав про вторгнення РФ, – колишній речник “Газпрому”

24 Вересня 2023 09:03
читать на русском →
війна, газпром

Глава “Газпрому” Олексій Міллер наперед знав про підготовку вторгнення Росії в Україну, заявив в інтерв’ю DW колишній віце-президент “Газпромбанку” і багаторічний керівник прес-служби “Газпрому” Ігор Волобуєв.

“Верхушка “Газпрому”, Олексій Міллер точно знав, що 24 лютого минулого року почнеться війна, тому що плани, які були у російської армії, – це таке стрімке просування. А для Путіна на той час все, що пов’язано з експортом газу – а через територію України йдуть експортні газопроводи – це такий основний фетиш був… Вони (топ-менеджмент “Газпрому”) знали про те, що почнеться війна, тому що потрібно було міняти працівників на газостанціях, на компресорних станціях. управління газотранспортною системою України. Тому я не маю жодних сумнівів, що Міллер знав про те, що 24-го числа почнеться”, – сказав він.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Вересня 2023 12:21

Український дрон вдарив по будівлі ФСБ у Курську
24 Вересня 2023 11:45

У Києві спалили притулок для тварин “Котохата”
24 Вересня 2023 11:14

ЄС виділив Україні €1,5 млрд
24 Вересня 2023 10:05

За добу сталося понад 20 бойових зіткнень – Генштаб
24 Вересня 2023 09:52

WSJ: Російська армія навчається на своїх помилках
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки