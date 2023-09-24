Міллер наперед знав про вторгнення РФ, – колишній речник “Газпрому”

Глава “Газпрому” Олексій Міллер наперед знав про підготовку вторгнення Росії в Україну, заявив в інтерв’ю DW колишній віце-президент “Газпромбанку” і багаторічний керівник прес-служби “Газпрому” Ігор Волобуєв.

“Верхушка “Газпрому”, Олексій Міллер точно знав, що 24 лютого минулого року почнеться війна, тому що плани, які були у російської армії, – це таке стрімке просування. А для Путіна на той час все, що пов’язано з експортом газу – а через територію України йдуть експортні газопроводи – це такий основний фетиш був… Вони (топ-менеджмент “Газпрому”) знали про те, що почнеться війна, тому що потрібно було міняти працівників на газостанціях, на компресорних станціях. управління газотранспортною системою України. Тому я не маю жодних сумнівів, що Міллер знав про те, що 24-го числа почнеться”, – сказав він.