Суспільство

Мікроорганізми захопили круїзний лайнер. Сотні людей тиждень не можуть зійти на берег

2 Січня 2023 14:23
118
фауна

800 пасажирів круїзного лайнера Viking Orion вже тиждень не можуть зійти на берег. Жоден порт Нової Зеландії й Австралії не дав лайнеру дозвіл на зупинку через “біообростання” – скупчення на корпусі судна мікроорганізмів і рослин, зокрема, водоростей і грибків, передає BBC.

Viking Orion вийшов з новозеландського Веллінгтона 26 грудня.

Спочатку лайнер відмовилися прийняти у новозеландських портах Крайстчерч й Данідін, потім Viking Orion отримав відмови в австралійських портах – у Хобарті й Аделаїді.

На допомогу лайнеру прийшли професійні водолази, які очистять корпус судна від мікроорганізмів і рослин.

Біообростання на корпусі судна небезпечне тим, що лайнер може занести чужі для певної екосистеми мікроорганізми, рослини, водорості, а ті, своєю чергою, можуть фактично знищити або дуже змінити локальну екосистему.

У міністерстві рибного господарства Австралії заявили, що перевірка корпусу судна на наявність біообростання та за необхідності його очищення – стандартна вимога.

На лайнері Viking Orion перебувають близько 800 пасажирів, переважно це американські туристи.

Повідомляють, що Viking Orion після очищення корпусу має відновити свій шлях й взяти курс на Мельбурн.

Організатори круїзу вибачилися перед пасажирами за те, що лайнер не зміг зробити заплановані зупинки.

“Viking працює з кожним клієнтом окремо, щоб компенсувати зміну маршруту і плану круїзу”, – йдеться у заяві штурмана лайнера.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Січня 2023 16:20
52

2022 рік для ЗСУ у цифрах та фактах, – Залужний опублікував інфографіку
2 Січня 2023 16:17
13

Очікуємо першого траншу макрофіну вже у січні, – Зеленський
2 Січня 2023 14:08
73

СБУ повідомила про підозру голові Центробанку РФ
2 Січня 2023 12:59
70

З початку грудня ціни на газ у Європі зменшилися вдвічі
2 Січня 2023 12:42
47

Про ситуацію на Харківщині у перші дні нового року доповів голова ХОВА
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
усі думки