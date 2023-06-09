Спорт

“Металіст“ не припинить своє існування

9 Червня 2023 10:59
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футбол

Харківський “Металіст” не припинить своє існування, а продовжить виступ у Першій лізі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Втім, харків’яни робитимуть ставку на молодих гравців.

Виходячи з цього, далі команду поведе Андрій Аніщенко, який раніше тренував команду U-19.

Наразі визначається локація для проживання та проведення матчів наступного сезону. Швидше за все, харків’яни і далі базуватимуться в Ужгороді.

Нагадаємо, що за підсумками сезону Металіст вилетів з УПЛ, після чого команду покинув тренер Периця Огненович.


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