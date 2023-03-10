Meta задумала створити соцмережу, схожу на Twitter

Американська Meta вивчає можливість створення окремої соцмережі, де можна буде ділитися останньою інформацією, повідомив CNN представник компанії.

“Ми вважаємо, що існує можливість для окремого простору, де творці контенту та громадські діячі зможуть ділитися своєчасною інформацією щодо своїх інтересів”, – йдеться у коментарі.

Телеканал зазначає, що задумана соцмережа за концепцією схожа на мережу мікроблогів Twitter.

Планується, що ця платформа буде децентралізована, тобто користувачі зможуть створювати різні сервери або спільноти, кожне зі своїми власними правилами, а не одну центральну платформу.

Деякі ЗМІ зазначають, що нова платформа буде пов’язана з Instagram, що дозволить користувачам цієї соцмережі заходити туди з існуючих облікових записів.