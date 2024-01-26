Meta обмежить можливість надсилати повідомлення неповнолітнім у Facebook та Instagram

Компанія Meta оголосила про запровадження нових обмежень на обмін повідомленнями для підлітків у Facebook та Instagram. Відтепер користувачам не дозволять надсилати повідомлення неповнолітнім.

Про це пише Tech Crunch.

Досі Instagram забороняв дорослим старше 18 років писати повідомлення підліткам, які не є їхніми підписниками. Нові обмеження за замовчуванням застосовуватимуться до всіх користувачів віком до 16 років, а в деяких країнах — до 18 років. Meta заявила, що надішле користувачам спеціальні сповіщення.

У Messenger неповнолітні користувачі зможуть отримувати повідомлення лише від друзів у Facebook або людей, яких вони мають у своїх контактах.

Зазначається, що також Meta на своїх платформах зробить більш надійним батьківський контроль. Батьки та опікуни зможуть дозволяти або забороняти зміни налаштувань конфіденційності, зроблені підлітками. Раніше, коли підлітки змінювали ці налаштування, батьки отримували сповіщення про це, але не могли нічого зробити.