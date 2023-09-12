Суспільство

Мешканка Житомира знайшла на своєму городі 85 мін

12 Вересня 2023 14:21
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житомир

Жителька Житомира знайшла на городі цілий арсенал зброї часів Другої світової війни.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирщини.

11 вересня до поліції надійшло повідомлення, що на присадибній ділянці жінка виявила предмети, схожі на боєприпаси. 

Правоохоронці встановили, що неподалік житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, у землі схоронені боєприпаси: 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.

Поліцейські забезпечили охорону потенційно небезпечної території. Вибухотехніки вилучать та знищать небезпечну знахідку.

Правоохоронці зазначають, що жінка, виявивши такі предмети, вчинила правильно: самостійно не діставала їх та викликала екстрені служби.


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