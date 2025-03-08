Політика

Мерц і СДПН подолали першу перешкоду на шляху до створення коаліції
8 Березня 2025 19:35
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Фрідріх Мерц / Фото Reuters
Фрідріх Мерц / Фото Reuters

Консерватори Фрідріха Мерца і соціал-демократи (СДПН), які перемогли на виборах у Німеччині, в суботу завершили попередні переговори про формування коаліційного уряду, пообіцявши жорстко боротися з нелегальною міграцією, підтримувати промисловість і стимулювати економіку. Про це повідомляє Reuters.

Майбутній канцлер Мерц хоче сформувати коаліцію до Великодня, який випадає на 20 квітня цього року. Він попередив, що Європі залишилося «п’ять хвилин до опівночі», щоб самостійно протистояти ворожій Росії, а США за президента Дональда Трампа більше не розглядаються як надійний союзник.

«Існує величезна терміновість, особливо щодо військового бюджету бундесверу», – сказав Мерц.

У Німеччині, де коаліції є нормою, уряди зазвичай формуються у два етапи: спочатку партії проводять ознайомчі переговори, а потім вступають в офіційні коаліційні переговори.

Консервативний блок Мерца ХДС/ХСС і СДПН торгувалися з таких питань, як міграція та соціальні виплати.

У своєму вступному слові Мерц пообіцяв посилити заходи з боротьби з нелегальною міграцією, пообіцявши діяти разом з іншими членами Європейського союзу.

Він також сказав, що Німеччина повинна прагнути до економічного зростання на 1-2 % і зниження вартості енергії, щоб допомогти бізнесу.

«У координації з нашими європейськими сусідами ми будемо приймати людей на наших спільних кордонах, включно з прохачами притулку», – сказав Мерц.

«Ми хочемо вжити всіх законних заходів для скорочення нелегальної міграції в цілому. З першого дня роботи нашого уряду ми значно розширимо прикордонний контроль, а також значно збільшимо кількість відмов у прийомі документів», – додав він.


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