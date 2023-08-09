Мер Закарпаття втік за кордон

У Закарпатській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перетину державного кордону України ексмером Рахова Віктором Медвідем.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

“Посадовець скористався службовим становищем та для того, щоб покинути межі України, оформив для себе відрядження до сусідньої Румунії. Офіційно поїздка мала тривати три доби, однак до сьогоднішнього дня фігурант так і не повернувся до України”, – йдеться у повідомленні.

У поліції кваліфікували його дії як незаконне переправлення через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Раніше журналіст Віталій Глагола писав, що йому вдалося отримати копію розпорядження, згідно з яким ще 30 червня Медвідь виїхав у відряження до румунської комуни Бістра.

“Це було 40 днів тому. Розпорядження про відрядження мера Рахова Медвідя підписав і відправив у відрядження…. мер Рахова Медвідь. Сюр якийсь”, – написав Глагола.