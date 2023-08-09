Суспільство

Мер Закарпаття втік за кордон

9 Серпня 2023 14:56
читать на русском →
виїзд за кордон

У Закарпатській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перетину державного кордону України ексмером Рахова Віктором Медвідем. 

Про це повідомляє пресслужба поліції.

“Посадовець скористався службовим становищем та для того, щоб покинути межі України, оформив для себе відрядження до сусідньої Румунії. Офіційно поїздка мала тривати три доби, однак до сьогоднішнього дня фігурант так і не повернувся до України”, – йдеться у повідомленні.

У поліції кваліфікували його дії як незаконне переправлення через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Раніше журналіст Віталій Глагола писав, що йому вдалося отримати копію розпорядження, згідно з яким ще 30 червня Медвідь виїхав у відряження до румунської комуни Бістра.

“Це було 40 днів тому. Розпорядження про відрядження мера Рахова Медвідя підписав і відправив у відрядження…. мер Рахова Медвідь. Сюр якийсь”, – написав Глагола.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Серпня 2023 15:22

Нардепу зі Слуги Народу оголосили про підозру 
9 Серпня 2023 13:32

Зеленський провів Ставку: тема – наступ
9 Серпня 2023 13:28

Дубінському повідомлено про підозру
9 Серпня 2023 11:21

Росіяни створили кулак для прориву на Куп’янському напрямку, – Сирський
9 Серпня 2023 11:04

Під Москвою на оптико-механічному заводі пролунав потужний вибух
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
усі думки