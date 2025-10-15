Мер Одеси заперечує наявність російського паспорта і готує позов до суду

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що подасть до суду позов, аби оскаржити рішення президента про позбавлення його українського громадянства. Посадовець запевняє, що ніколи не мав громадянства Російської Федерації.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я не передумав звертатись до суду. У мене не було і немає російського громадянства. Всі документи відповідні є, тому будемо боротися», — заявив Труханов.

Реклама

Реклама

Мер Одеси прокоментував інформацію, оприлюднену Службою безпеки України, яка підтвердила, що за її матеріалами президент Володимир Зеленський припинив йому українське громадянство.

Труханов зазначив, що запит про його можливе громадянство РФ нібито надсилали ще у 2020 році:

«Якщо в 2020 році була така бумага, у мене питання — чому тоді не було перевірок, указу, відсторонення? Тому я впевнений, що перевірка була, і жодних підтверджень не знайшли. А чому сьогодні посилаються на цю бумагу — питання риторичне».

Посадовець також нагадав, що у 2018 році під час розгляду «справи Краяна» НАБУ робило офіційний запит щодо його громадянства через ризик виїзду за кордон.

«І отримали відповідь, яку зачитали в суді — що в мене немає російського громадянства. Це офіційно. Тож якщо у 2020 році хтось отримав інший документ — це фейк, отриманий незаконно», — сказав він.

Труханов додав, що планує звернутися до Сполучених Штатів із проханням направити запит про підтвердження громадянства, оскільки Україна не має дипломатичних відносин із РФ.

Він також наголосив, що продовжує виконувати обов’язки мера:

«Я сьогодні залишаюсь мером міста. Поки сесія міськради не ухвалить рішення, я виконую свої повноваження відповідно до статті 9 закону про місцеве самоврядування».

Нагадаємо, вчора комісія при Президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення українського громадянства меру Одеси Геннадію Труханову. Рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене Указом Президента України.

За інформацією СБУ станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має діючий закордонний паспорт країни-агресора.