Політика

Мер Мелітополя стверджує, що у Кирилівку заїхали білоруські військові

26 Січня 2023 18:33
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війна, білорусь, Запорізька область

Російські загарбники продовжують нарощувати свою присутність в Україні. До окупованої Кирилівки (Запорізька область) заїхали білоруські військові.

Про це у єфірі телемарафону заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

“Окупанти Запорізької області поширюють “попередження про обстріли” у пропагандистських соцмережах”, – заявив мер міста.

Федоров розповів, що у Мелітополі через кожні 100 метрів розставили військових, які зупиняють авто і перехожих, перевіряють документи і телефони, попереджаючи про “загрозу” з боку ЗСУ. У селищі Мирне Мелітопольського району під приводом “захисту дітей від ударів ЗСУ” закрили школу до 30 січня.

“Так, вчора в Кирилівку заїхали білоруські військові. Вони можуть бути співробітниками приватної військової компанії. Ми ж не знаємо, як вони будуть прикривати участь у війні проти України. Може вони будуть казати, що це точно не регулярні війська Білорусі, але по факту це білоруси. По факту у них є шеврони якоїсь там Вітебської частини або бригади. Це те, що бачать наші мешканці”, – додав Федоров.


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