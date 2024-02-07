Мер Києва показав Боррелю наслідки ворожої ракетної атаки по столиці

Віталій Кличко показав високому представнику Європейського Союзу Жозепу Боррелю наслідки повітряної атаки окупантів, зокрема пошкоджену багатоповерхівку в Голосіївському районі.

Про це Кличко повідомив у Фейсбуці.

Мер столиці наголосив на гострій необхідності подальшої допомоги Україні системами протиповітряної оборони, озброєнням та боєприпасами.

«Оскільки Росія продовжує варварські обстрілювати цивільну інфраструктуру і житло українців, вбивати мирних людей. І агресор сам не зупиниться. Партнери повинні розуміти всю серйозність моменту. І для мирного майбутнього Європи в тому числі», – підкреслив Кличко.

За його словами, Боррель запевнив, що ЄС продовжить підтримувати Україну та допомагати їй.