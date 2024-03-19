Політика

Мелоні виступила проти відправки західних військ в Україну

19 Березня 2024 19:33
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мелоні
Джорджія Мелоні / Getty Images

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що відправка західних військ в Україну буде приводом для ескалації війни.

Про це пише ANSA.

“Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого (військового) втручання,.. наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну”, – заявила Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

За інформацією Bloomberg, вона розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про “екзистенційну” загрозу, яку РФ становить для ЄС.

Також, Мелоні зазначила, що переговори з російським лідером Владіміром Путіним марні.

“Як можна сидіти за столом переговорів із тим, хто ніколи не поважав жодних угод?”, – риторично запитала Мелоні.


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