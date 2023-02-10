Політика

Мелоні: про передачу Україні ЗРК SAMP-T буде оголошено найближчими днями

10 Лютого 2023 16:00
30
зброя, італія

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила сподівання, що найближчими днями буде офіційно оголошено про постачання системи протиповітряної оборони SAMP-T Києву, над чим спільно працюють Рим та Париж.

“Я думаю, що найближчими кількома днями ми зможемо остаточно оголосити, що ми готові поставити SAMP-T”, – сказала вона під час прес-конференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

Коментуючи свій можливий візит до Києва, Мелоні повідомила, що наразі ведеться робота з метою зрозуміти, як організувати поїздку. Вона також сказала, що під час бесіди з президентом України Володимиром Зеленським обговорила потреби, які має країна.

Ще у жовтні Зеленський просив у Італії та Франції надати Україні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Комплекс призначений для захисту від літаків супротивника та балістичних ракет. Дальність поразки – до 100 кілометрів.

Подібні далекобійні зенітно-ракетні комплекси – важлива ланка у побудові протиповітряної та протиракетної оборони України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Лютого 2023 18:01
1

Вже 35 країн хочуть відсторонити росіян і білорусів від Олімпіади
10 Лютого 2023 16:37
98

П’ять заступників міністра МВС подали у відставку
10 Лютого 2023 16:00
30

Мелоні: про передачу Україні ЗРК SAMP-T буде оголошено найближчими днями
10 Лютого 2023 15:45
59

ПС України наполягають – проліт ракет над Румунією був
10 Лютого 2023 15:17
54

Зеленський про ракети над Молдовою і Румунією: “Ці ракети – виклик НАТО”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
усі думки