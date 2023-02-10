Мелоні: про передачу Україні ЗРК SAMP-T буде оголошено найближчими днями

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила сподівання, що найближчими днями буде офіційно оголошено про постачання системи протиповітряної оборони SAMP-T Києву, над чим спільно працюють Рим та Париж.

“Я думаю, що найближчими кількома днями ми зможемо остаточно оголосити, що ми готові поставити SAMP-T”, – сказала вона під час прес-конференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

Коментуючи свій можливий візит до Києва, Мелоні повідомила, що наразі ведеться робота з метою зрозуміти, як організувати поїздку. Вона також сказала, що під час бесіди з президентом України Володимиром Зеленським обговорила потреби, які має країна.

Ще у жовтні Зеленський просив у Італії та Франції надати Україні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Комплекс призначений для захисту від літаків супротивника та балістичних ракет. Дальність поразки – до 100 кілометрів.

Подібні далекобійні зенітно-ракетні комплекси – важлива ланка у побудові протиповітряної та протиракетної оборони України.