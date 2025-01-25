Меланія Трамп вражає: Bild дослідив новий стиль та образ першої леді США

З минулого понеділка Меланія Трамп знову стала першою леді США. Це її другий термін на цій посаді, але багато речей здаються іншими, ніж під час першого президентства Трампа.

Що змінилося в образі першої леді США, дослідило видання Bild.

Меланія та Дональд Трамп біля Білого дому / Фото: epaimages.com

Як зазначає видання, несподівано Меланія почала “гордо сяяти поруч зі своїм чоловіком”. У п’ятницю вона супроводжувала президента США Трампа в його першій поїздці: найвпливовіша пара світу полетіла в райони лиха – Ешвілл, де пройшовся ураган “Хелен”, і Лос-Анджелес, де вирують спустошливі лісові пожежі.

Меланія і Дональд Трамп на прес-конференції в Ешвіллі / Фото: Reuters

Це був перший раз, коли вони вдвох знову летіли на літаку Air Force One. Перед вильотом з Білого дому Меланія з’явилася поруч з Дональдом Трампом у новому образі: у великих авіаторських окулярах, повсякденному зеленому піджаку і чорній вовняній шапці.

На церемонії інавгурації у Капітолії Меланія була в чорному капелюсі з полями XXL. Хоча він закривав область її очей з усіх боків, це все одно виділяло її з натовпу.

Меланія і Дональд Трамп перед інавгурацією / Фото: AFP

“Вони з чоловіком навіть поцілувалися на очах у всього світу, хоча капелюх трохи заважав. На балу того ж вечора подружжя виконало парний танець”, – пише видання

Здається, пише Bild, Меланія, про яку завжди ходили чутки, що вона відчуває неприязнь до Вашингтону, тепер хоче бути привабливою у ролі першої леді і як “гармонійна пара для чоловіка”.

В минулому, однак, неодноразово відбувалися сцени, в яких вона, здавалося, відкидала залицяння чоловіка: то Меланія уникала його руки, то навіть, здавалося, відкидала її.

“Тепер перша леді знову на політичній арені – і, схоже, її підмінили” “, – зазначає видання.