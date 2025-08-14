Меланія Трамп готує позов на 1 млрд доларів проти сина експрезидента Байдена: причина у справі Епштейна

Перша леді США Меланія Трамп пригрозила судовим позовом сину колишнього президента Джо Байдена Гантеру через його заяву про те, що вона познайомилася з Дональдом Трампом через сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це пише BBC.

Реклама

Реклама

На початку серпня Гантер Байден в інтерв’ю режисеру Ендрю Каллагану сказав, що знайомство Меланії та Трампа нібито відбулося завдяки Епштейну. Доказів цього немає. У матеріалі Harper’s Bazaar за січень 2016 року перша леді розповідала, що зустріла Трампа у листопаді 1998 року на вечірці засновника модельного агентства.

За її словами, вона відмовилася дати номер телефону, оскільки Трамп був із супутницею. На той час він нещодавно розлучився зі своєю другою дружиною Марлою Мейплз.

Меланія Трамп / Фото: Melania Trump, X

Юристи Меланії направили лист адвокатам Гантера Байдена з вимогою відкликати заяву та вибачитися. В іншому випадку йому загрожує позов на понад 1 мільярд доларів компенсації. У документі зазначається, що перша леді зазнала значної фінансової та репутаційної шкоди. Також Гантера звинувачують у використанні чужих імен для особистої вигоди та у повторенні цієї заяви, щоб привернути увагу.

Адвокати Меланії вважають, що він спирався на видалене інтерв’ю журналіста Майкла Вулфа. Той раніше казав Daily Beast, що Меланія знала одного зі знайомих Епштейна і Трампа на момент зустрічі з майбутнім чоловіком. Видання згодом відкликало матеріал після заперечень адвокатів.

Справа Епштейна: що відомо

У 2007 році мільярдера Джеффрі Епштейна звинуватили у сутенерстві та схилянні неповнолітніх до секс-бізнесу. Розслідування велося у 2002–2005 роках у Нью-Йорку та Флориді. Він уклав угоду зі слідством і відбув 13 місяців у в’язниці.

У 2018 році Miami Herald опублікувала розслідування, в якому знайшли близько 60 жертв. У липні 2019-го Епштейна знову заарештували, але 10 серпня того ж року його знайшли мертвим у камері. Причиною смерті назвали самогубство.