Медики одеської “швидкої” про бійку з ТЦК: Конфлікт вичерпано, а вердикт нададуть правоохоронці

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області заявив, що конфлікт з ТЦК вичерпано, а остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи.

“Щодо бронювання медиків — нині відповідно до установленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їх бронювання. Найближчим часом питання буде вирішено. Всі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.

11 червня соцмережами поширилися кадри бійки біля території військкомату в Київському районі Одеси за участю військових, медиків швидкої допомоги та людей у цивільному одязі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що “триматиме на особистому контролі” розслідування інциденту в Одеському ТЦК та СП.

Він повідомив, що направив листи до ДБР, ВСП, Нацполу та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту, а оприлюднені кадри відео він назвав неприпустимими.