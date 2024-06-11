В Одесі біля ТЦК стався конфлікт між військовими та працівниками “швидкої”

В Одесі біля одного з ТЦК стався конфлікт між військовими та лікарями “швидкої”. Про це повідомили одразу кілька телеграм-каналів, та опублікували кадри бійки.

Повідомлялось, що військовослужбовці ТЦК начебто не випускали з будівлі військкомату бригаду швидкої допомоги, яка приїхала на виклик. Цю інформацію у відео розповів один з працівників швидкої.

“Бригаду швидкої викликали на адресу, зашли в ТЦК, їх закрили і чотири години не випускали”, — каже працівник швидкої.

До цього у соцмережах повідомлялось, що медиків викликали для водія швидкої допомоги, який прийшов у ТЦК оновити дані. Його начебто відмовились відпускати і чоловіку стало зле.

В Одеському обласному РТЦК та СП зазначили, що разом з правоохоронцями проводять “невідкладні заходи щодо встановлення детальних обставин подій” і детальну інформацію повідомлять найближчим часом.