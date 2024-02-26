Суспільство

Медику з Харківщини, який загинув внаслідок удару РФ по пункту переливання крові, надали звання “Герой України”

26 Лютого 2024 15:14
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герой, нагорода
Владислав Титаренко / Фото: Суспільне Харків

28-річного хірурга, лейтенанта медичної служби Владислава Титаренка, який загинув внаслідок російського удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Кругляківці на Харківщині 5 серпня, посмертно відзначили орденом “Золота Зірка” та надали звання “Герой України”.

Про це йдеться в указі президента України від 24 лютого.

Мати Владислава Оксана Титаренко дізналася про нагородження сина від керівника харківського шпиталю, розказала вона у коментарі “Суспільне Харків”.

“Я знала, що вже були відправлені документи в Офіс президента, але ми чекали: дадуть Владиславу звання Героя України чи ні. Буде церемонія вручення, але поки не знаю, коли саме. Раніше Харківська обласна рада нагородила Владислава Знаком пошани “За заслуги перед Харківщиною” посмертно — ця нагорода вже у мене”, — каже Оксана.


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