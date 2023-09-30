Політика

Медведєв заявив, що нових регіонів у складі Росії “буде більше”

30 Вересня 2023 14:22
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медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував у своєму телеграм-каналі посаду, присвячену роковинам анексії українських регіонів.

«Рік тому на референдумах їхні жителі ухвалили доленосне рішення бути зі своєю Батьківщиною. Цей вибір став символом не лише відновлення історичної справедливості, а й єдності російського народу, його колосальної волі та самовідданості», – написав Медведєв.

Також він заявив, що «спеціальна військова операція» продовжуватиметься «до повного знищення нацистського київського режиму та звільнення від ворога споконвіку російських територій». Після чого, за словами Медведєва, “нових регіонів у складі Росії буде більше”.

28 вересня президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким 30 вересня стало «Днем возз’єднання» анексованих ДНР, ЛНР, а також Запорізької та Херсонської областей із Росією.


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