Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресорка не проти перемовин з Україною, але цілі так званої спецоперації залишаються в силі.

“Спецоперація триватиме й надалі, її метою залишиться роззброєння українських військ і відмова нинішньої української держави від ідеології неонацизму”, – заявив Медведєв.

Він також заявив, що РФ домагатиметься зміни влади в Україні. Окрім того, Росія прагне захопити більше українських міст.

“Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро), Харків, Миколаїв, Київ – російські міста, як і багато інших тимчасово окупованих. Усі вони поки що марковані жовто-блакитним на паперових картах і в електронних планшетах”, – написав Медведєв.

При цьому він зазначив, що переговори можливі, “їх Росія ніколи не відкидала”. Однак перемовини, за його словами, не змінять планів РФ домагатися капітуляції України.