Політика

Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ

28 Грудня 2023 10:58
читать на русском →
росія, окупація

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресорка не проти перемовин з Україною, але цілі так званої спецоперації залишаються в силі.

“Спецоперація триватиме й надалі, її метою залишиться роззброєння українських військ і відмова нинішньої української держави від ідеології неонацизму”, – заявив Медведєв.

Він також заявив, що РФ домагатиметься зміни влади в Україні. Окрім того, Росія прагне захопити більше українських міст.

“Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро), Харків, Миколаїв, Київ – російські міста, як і багато інших тимчасово окупованих. Усі вони поки що марковані жовто-блакитним на паперових картах і в електронних планшетах”, – написав Медведєв.

При цьому він зазначив, що переговори можливі, “їх Росія ніколи не відкидала”. Однак перемовини, за його словами, не змінять планів РФ домагатися капітуляції України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Грудня 2023 10:25

У Чорному морі на ворожій міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами
28 Грудня 2023 11:41

В Україні знизилася довіра до телемарафону (опитування)
28 Грудня 2023 11:22

Голові Нацполіції не сподобалась ідея залучати поліцейських для роздачі повісток
28 Грудня 2023 11:13

Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, загинула жінка
28 Грудня 2023 09:41

Вашингтон запропонував G7 план конфіскації російських активів на 300 млрд доларів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
усі думки